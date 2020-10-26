Иностранцы смогут приезжать в Екатеринбург по электронной визе

Михаил Мишустин утвердил через какие пункты иностранцы могут въезжать в Россию по электронной визе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список пропускных пунктов, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В список вошли 29 погранпунктов. В частности, это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани. Также в список вошли аэровокзалы в Краснодаре, Красноярске, Москве и других российских городах. Также по электронной визе можно попасть в Россию через несколько морских и пешеходных пропускных пунктов.

Оформит документы нужно в онлайн режиме. Срок оформления составит не более четырех дней. Срок пребывания для иностранных граждан по такой визе увеличен с восьми до 16 дней. За Консульский сбор придется заплатить 40 долларов, для детей до шести лет эта услуга будет бесплатной.

Электронной визой смогут воспользоваться жители 52 стран, пишет RT. Из него убрали Катар, поскольку с 23 февраля с этим государством действует безвизовый режим. Председатель организации «Всероссийское объединение туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко считает, что однократные электронные визы для въезда в Россию послужат увеличению турпотока в РФ.