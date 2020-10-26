Россиянам продлили коронавирусную льготу на оплату жилья

Премьер пояснил, что продление льготы связано с ухудшением коронавирусной обстановки в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Российское правительство решило продлить гражданам льготу на оплату ЖКХ из-за коронавируса. Облегченный порядок оплаты действует до конца года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года», — приводит ТАСС слова Мишустина. Кабмин уже подписал соответствующий документ.

Субсидии продлят автоматически. Тем, кто имеет право на льготу, не придется подтверждать свой доход для ее получения. Послабления решено продлить на период с 1 октября до 31 декабря, но их пересмотрят в следующем году. Решение о продлении субсидий было принято из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в стране, объяснил Мишустин. Он подчеркнул, что многие льготники — люди старшего возраста.

После начала пандемии правительство России решило предоставлять субсидии на оплату ЖКХ всем россиянам, если на это тратится не менее 22% их доходов, напоминает телеканал « Царьград ». Также в Госдуму внесен законопроект, дающий льготы на съем квартир малоимущим, уточнил RT. При этом в одной из областей России местные власти наоборот, отняли у граждан часть льгот из-за коронавируса.