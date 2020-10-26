Алену Водонаеву высадили из такси из-за просьбы надеть маску Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алена Водонаева рассказала, что водитель «Яндекс.Такси» высадил ее посреди дороги после перепалки, начавшейся из-за просьбы пассажирки к водителю надеть маску. Подробности телеведущая раскрыла на своей странице в Instagram.

Таксист, по ее словам, начал выполнение заказа без маски, а на просьбу ведущей надеть ее — ответил отказом. В результате спора водитель высадил Водонаеву из автомобиля. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем. Вылезайте, я завершил поездку», — сказал мужчина.

Ведущая обратилась к агрегатору с просьбой провести с водителями работу и объяснить важность ношения масок в пандемию. Телеканал 360 опубликовал видеозапись части разговора между пассажирской и водителем.