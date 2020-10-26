Иван Ургант спел совместную композицию Niletto и Клавы Коки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант в своем вечернем шоу предложил барду Александру Розенбауму протестировать, подходят ли ему песни современных музыкантов. Для теста в рубрике «Поп-стоп» выбрали композиции двух молодых уральских звезд: Клавы Коки и Niletto.

Барду пришлось перепеть хит Niletto «Любимка». Розенбаум представил песню уральца в свойственном ему стиле под аккомпанемент гитары. Иван Ургант исполнил «Краш» — совместную композицию Niletto и Клавы Коки. Ведущий при этом попытался перенять манеру исполнения у знаменитого гостя.

«Розенбаум гений, так душевно петь чужую ахинею уметь надо!» — отмечает подписчик «Вечернего Урганта» на YouTube Станислав Воронов. «Любая современная песня в исполнении Розенбаума — шедевр!!!» — поддерживает Yury Isaev.