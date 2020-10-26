Счетная палата усомнилась в в росте прожиточного минимума пенсионера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Изменение подхода к расчету прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Более того, если ПМП не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению выплат. Такой вывод следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы.

«Эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — приводит ТАСС выдержку из заключения ведомства.

Также документе отмечается, что если прожиточный минимум пенсионера не меняется в регионе в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим. В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019-го в 24 регионах РФ. Причем в девяти из них этот показатель не менялся с 2018 года.

В результате в этих 24 субъектах общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей ФСД (федеральной социальной доплаты) составило от 0 до 10 рублей. В 2021 году, как добавили в Счетной палате, размер ПМП останется без изменений в 18 регионах страны, а в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд.

В конце сентября в РФ был одобрен законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года. Из-за этого размер МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум в 2021 году будет 11 653 рубля. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году в России будут проиндексированы на 6,3%, напоминает RT. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году.