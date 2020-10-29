В проблемном районе ЯНАО началось обновление команды нового главы

Новым заместителем главы Пуровского района ЯНАО стал мэр поселка Ханымей Азат Мектепкалиев. О своем назначении чиновник объявил 29 октября в своем обращении к ханымейцам.
«С понедельника я приступаю к новым обязанностям в качестве заместителя главы Пуровского района», — сообщил Мектепкалиев. По словам теперь уже бывшего мэра Ханымея, его новая должность предполагает тесную работу с людьми.
Чиновник рассказал, что кроме прочего будет курировать свой родной поселок. Об этом он сам попросил главу района Антона Колодина, когда решался вопрос о назначении. В настоящее время Ханымеем временно руководит Кирилл Скороходов. Экс-мэр охарактеризовал его как грамотного и опытного чиновника.
В администрации Пуровского района сообщили, что кроме Азата Мектепкалиева, который будет курировать вопросы внутренней и молодежной политики, должности замов получили Александр Петров (курирует вопросы финансов и экономики) и Ирина Заложук (вопросы социального развития). «У Евгения Мезенцева, Нонны Фамбуловой, Олега Микрюкова и Владимира Поколюкина истекли сроки полномочий», — говорится в официальном комментарии мэрии.
Ранее сообщалось, что 21 октября собранием депутатов Пуровского район Колодин был официально избран на должность главы. Назначение бывшего первого зама окружного департамента природно-ресурсного регулирования Колодина на должность главы района стало частью плана губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению власти в регионе. Экс-глава Андрей Нестерук получил мандат депутата заксобрания ЯНАО и сложил полномочия чиновника.
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