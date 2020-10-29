29 октября 2020
28 октября 2020

В проблемном районе ЯНАО началось обновление команды нового главы

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Антон Колодин был избран главой района 21 октября Фото: пресс-служба администрации Пуровского района
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым заместителем главы Пуровского района ЯНАО стал мэр поселка Ханымей Азат Мектепкалиев. О своем назначении чиновник объявил 29 октября в своем обращении к ханымейцам.

«С понедельника я приступаю к новым обязанностям в качестве заместителя главы Пуровского района», — сообщил Мектепкалиев. По словам теперь уже бывшего мэра Ханымея, его новая должность предполагает тесную работу с людьми.

Чиновник рассказал, что кроме прочего будет курировать свой родной поселок. Об этом он сам попросил главу района Антона Колодина, когда решался вопрос о назначении. В настоящее время Ханымеем временно руководит Кирилл Скороходов. Экс-мэр охарактеризовал его как грамотного и опытного чиновника.

В администрации Пуровского района сообщили, что кроме Азата Мектепкалиева, который будет курировать вопросы внутренней и молодежной политики, должности замов получили Александр Петров (курирует вопросы финансов и экономики) и Ирина Заложук (вопросы социального развития). «У Евгения Мезенцева, Нонны Фамбуловой, Олега Микрюкова и Владимира Поколюкина истекли сроки полномочий», — говорится в официальном комментарии мэрии.

Ранее сообщалось, что 21 октября собранием депутатов Пуровского район Колодин был официально избран на должность главы. Назначение бывшего первого зама окружного департамента природно-ресурсного регулирования Колодина на должность главы района стало частью плана губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению власти в регионе. Экс-глава Андрей Нестерук получил мандат депутата заксобрания ЯНАО и сложил полномочия чиновника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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