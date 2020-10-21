Новым главой Пуровского района ЯНАО стал Антон Колодин, который с августа руководил муниципалитетом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. Источники агентства еще летом говорили, что назначение Колодина станет частью плана губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению власти в регионе.
«На очередном заседании думы Пуровского района в ходе открытого голосования избрали главу района. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Колодина, который в течение последних месяцев исполнял полномочия главы», — сказали в пресс-службе администрации. За пост мэра также боролся замглавы района по экономическим вопросам Владимир Поклюкин, однако его участие в выборах стало формальным.
Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, возглавлявшая конкурсную комиссию, заявила, что Колодин оправдает ожидания земляков. «В его программе отражены основные механизмы решения задач, которые ставит губернатор округа перед главами муниципальных образований», — прокомментировала она. Стратегию Колодина оценил и районный депутат Руслан Абдуллин: «Он сделал акцент на первоочередном решении вопросов ремонта и строительства дорог, ликвидации аварийного жилфонда и строительства нового жилья».
В июле Колодина назначили первым замглавы Пуровского района, а в августе стал врио мэра. Прежний глава Андрей Нестерук сперва ушел в отпуск, а в сентябре был избран депутатом заксобрания ЯНАО. До работы в мэрии Колодин занимал пост замначальника окружного департамента природно-ресурсного регулирования.
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