21 октября 2020
20 октября 2020

В проблемном районе ЯНАО сменилась власть. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, колодин антон
За Антона Колодина единогласно проголосовали депутаты думы Пуровского района Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым главой Пуровского района ЯНАО стал Антон Колодин, который с августа руководил муниципалитетом в статусе врио. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. Источники агентства еще летом говорили, что назначение Колодина станет частью плана губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению власти в регионе.

«На очередном заседании думы Пуровского района в ходе открытого голосования избрали главу района. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Колодина, который в течение последних месяцев исполнял полномочия главы», — сказали в пресс-службе администрации. За пост мэра также боролся замглавы района по экономическим вопросам Владимир Поклюкин, однако его участие в выборах стало формальным.

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, возглавлявшая конкурсную комиссию, заявила, что Колодин оправдает ожидания земляков. «В его программе отражены основные механизмы решения задач, которые ставит губернатор округа перед главами муниципальных образований», — прокомментировала она. Стратегию Колодина оценил и районный депутат Руслан Абдуллин: «Он сделал акцент на первоочередном решении вопросов ремонта и строительства дорог, ликвидации аварийного жилфонда и строительства нового жилья».

В июле Колодина назначили первым замглавы Пуровского района, а в августе стал врио мэра. Прежний глава Андрей Нестерук сперва ушел в отпуск, а в сентябре был избран депутатом заксобрания ЯНАО. До работы в мэрии Колодин занимал пост замначальника окружного департамента природно-ресурсного регулирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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