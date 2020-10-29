В Курганской области отмечена поздняя госпитализация пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В списке территорий с тяжелой ситуацией по коронавирусу оказались шесть уральских регионов. Об этом говорится в протоколе последнего совещания у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

«Руководителям высших исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Карелия, Пермского края, Свердловской области, Тюменской области, Астраханской области, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа провести анализ причин формирования очагов распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях и принять соответствующие меры», — говорится в документе. В Санкт-Петербурге, Ростовской и Курганской областях, Краснодарском крае требуют проверить позднюю госпитализацию пациентов. В других регионах — усилить иммунизацию населения от гриппа и ограничительные меры.

Президенту России Владимиру Путину во время совещания с правительством назвали ряд регионов, где хуже всего обстоят дела с коронавирусом. Руководитель «Высшей школы организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова считает, что в помощи нуждаются и другие больные, поэтому необходимо нарастить число медкадров, коек и кислородных установок. Путин призвал внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом, «держать руку на пульсе», передает «Национальная служба новостей».