29 октября 2020

T-Fest выпустил новый клип. Хит сравнили с Nirvana

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, костер, огонь
T-Fest выпустил атмосферный клип на песню «Грустно» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский рэпер T-Fest выпустил новый клип на песню «Грустно». Пользователи сравнили этот трек с музыкой легендарной рок-группы Nirvana.

«Я один такой древний, что слышу в этом мотивы Нирваны?» — пишет пользователь Alex Sasha. С его комментарием согласились 13 человек. Многие назвали клип красивым и волшебным.

Видео появилось на youtube-канале ТО «Gazgolder» 29 октября. В нем показаны атмосферные вечерние кадры. T-Fest проводит время в старой машине и у костра. На момент написания новости клип набрал уже 15 741 просмотр, и их число стремительно растет.

18 октября новую новогоднюю песню и клип анонсировала группа Little Big. 20 октября рэпера Моргенштерна послали собственные фанаты после шутки с испусканием газов в его новом треке с Тимати, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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