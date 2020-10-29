Украинский рэпер T-Fest выпустил новый клип на песню «Грустно». Пользователи сравнили этот трек с музыкой легендарной рок-группы Nirvana.
«Я один такой древний, что слышу в этом мотивы Нирваны?» — пишет пользователь Alex Sasha. С его комментарием согласились 13 человек. Многие назвали клип красивым и волшебным.
Видео появилось на youtube-канале ТО «Gazgolder» 29 октября. В нем показаны атмосферные вечерние кадры. T-Fest проводит время в старой машине и у костра. На момент написания новости клип набрал уже 15 741 просмотр, и их число стремительно растет.
18 октября новую новогоднюю песню и клип анонсировала группа Little Big. 20 октября рэпера Моргенштерна послали собственные фанаты после шутки с испусканием газов в его новом треке с Тимати, напоминает агентство Nation News.
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