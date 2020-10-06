Как губернаторы делят 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

Подавляющее большинство регионов получит полноценную партию вакцины от коронавируса до конца этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В России начался новый виток борьбы регионов за вакцину от коронавируса, констатируют наблюдатели. В ней уже определились победители и проигравшие. Семь губернаторов ожидают поставок нескольких тысяч доз в этом месяце, а оставшихся — до конца года. А один получит первые партии препарата только в 2021 году, когда ожидается массовая вакцинация россиян. Эта неосмотри

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 5 октября заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦ эпидемиологиии и микробиологии имени Гамалеи, поступит в гражданский оборот в последних числах октября или в начале ноября. Как объяснили URA.RU в Минздраве РФ, очередность получения вакцины формировалась по заявкам от регионов. Ранее агентство писало, что одним из первых такую заявку успел оформить губернатор Челябинской области Алексей Текслер, но мэр Москвы Сергей Собянин получил вакцину от коронавируса самым первым в стране, обойдя губернаторов, которые вставали за ней в очередь.

По словам Анатолия Альтштейна, Россия обладает 40 тысяч доз вакцины Фото: фото: ГУП Формация, Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса СО

Пилотные партии вакцины от коронавируса в 40-42 дозы, рассчитанные на обкатку методов доставки препарата, получили уже все субъекты. Но полноценные поставки в две-четыре тысячи доз в некоторых регионах — к примеру, в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в ЯНАО — планируются уже к концу октября, сообщили URA.RU в местных минздравах. В это же время вакцину получат Тульская, Курская и Томская области, уточняли ранее местные чиновники. Лекарство предназначено прежде всего для медиков и учителей.

Согласно информации, представленной оперштабами по борьбе с COVID-19 в остальных регионах, до конца 2020 года дозы препарата должны получить почти все, кроме Алтайского края. Там первые поставки вакцины ждут только после Нового года, сообщил главный инфекционист региона Валерий Шевченко. «Очередная партия вакцины — порядка двух тысяч доз. Ориентировочный срок ее поступления — первый квартал следующего года», — объявил он на пресс-конференции. До этого момента региону придется обходиться полученными 42 дозами. Тем временем заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае растет: с середины сентября ежедневный прирост заболевших изменился в два раза (с 65 случаев 16 сентября до 114 случаев 6 октября), говорится в сводках местного оперативного штаба. Регион находится на 19 месте в общероссийской статистике по зараженным (плюс две позиции за последние две недели).

Губернатор Томенко сам болеет коронавирусом с 22 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не оформив заявку вовремя, Виктор Томенко подверг риску жителей региона и оказался аутсайдером в гонке за реальные объемы вакцины, констатирует гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. URA.RU направило запрос в минздрав Алтайского края. Ответ на момент публикации не поступил.

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что даже небольшими партиями вакцины нельзя пренебрегать. «Вакцина еще не прошла все испытания, но регионы, которые получат ее позже, действительно в опасности. Даже небольшие объемы защитят как минимум медиков», — объяснил он URA.RU.

«Вакцина, можно сказать, проходит третью стадию клинических испытаний, — объяснил агентству главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. — Препарат ограниченно отправляют по регионам в зависимости от числа жителей и дают его только группам риска, чтобы доказать его эффективность и безопасность».

Массовая вакцинация граждан начнется в феврале 2021 года, прогнозирует Альтштейн.

То есть именно тогда, когда Алтайский край ожидает первую полноценную партию вакцины. Это может привести к тому, что и карантин по COVID-19 в регионе снимут в последнюю очередь, продолжает мысль политолог Дмиртий Журавлев: «Пока остальные регионы получают дополнительный инструмент в борьбе с коронавирусом, Алтай становится единственным, кто останется без такой защиты».

«Иммунитет этой вакциной формируется в течение месяца, так что до следующего лета, если все будет благополучно, можно набрать прослойку защищенных от коронавируса, — объяснил вирусолог, сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра „Вектор“ Александр Чепурнов. — Пока надо надеяться, что мы увидим, что вакцина эффективна и не имеет ненужных последствий. А для этого достаточно тех регионов, куда дозы уже скоро отправятся».