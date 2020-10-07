Министр Решетников взял на работу еще одного пермяка

Бывший министр экономразвития Пермского края Максим Колесников приступил к работе в Минэкономразвития РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министертва.
«Максим Колесников назначен советником министра экономического развития РФ Максима Решетникова», — пояснила руководитель пресс-службы Минэкономразвития РФ Дарья Левченко. Она уточнила, что Колесников приступил к своим обязанностям с 1 октября.
URA.RU писало, что Колесников покинет правительство края в связи с переходом на работу в Москву. Он был назначен на пост министра экономического развития региона в 2017 году тогдашним губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
Ранее в Минэкономразвития РФ трудоустроились Дмитрий Пучко, Назим Султанов и Лев Гершанок. Все трое являлись бывшими чиновниками администрации губернатора Пермского края. Также в федеральное министерство перешла Дарья Левченко. Она была пресс-секретарем экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова.
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