29 октября 2020

Путин объяснил свое отношение к однополым бракам. Видео

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин с пониманием относится к однополым бракам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин относится к однополым бракам с осторожностью. Об этом глава государства заявил во время инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но и с пониманием относимся ко всяким нетрадиционным формам, в том числе и к нетрадиционным бракам», — цитирует Путина RNS. По его словам, такая позиция связана с тем, что глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а в однополом браке дети не рождаются.

Ранее Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, если они будут противоречить положениям Конституции страны. Таким образом, в РФ перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. В свою очередь папа Римский Франциск одобрил такие браки. По его мнению, люди нетрадиционной ориентации имеют право на семью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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