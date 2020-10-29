Президент России Владимир Путин относится к однополым бракам с осторожностью. Об этом глава государства заявил во время инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Вы знаете, мы с определенной осторожностью, но и с пониманием относимся ко всяким нетрадиционным формам, в том числе и к нетрадиционным бракам», — цитирует Путина
Ранее Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, если они будут противоречить положениям Конституции страны. Таким образом, в РФ перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. В свою очередь папа Римский Франциск одобрил такие браки. По его мнению, люди нетрадиционной ориентации имеют право на семью.
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