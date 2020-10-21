Папа Римский одобрил однополые браки

Однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения, поскольку имеют право на семью. Об этом заявил папа Римский Франциск в документальном фильме режиссера Евгения Афинеевского.
«Гомосексуалы имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью», — цитирует газета Il Corriere della Sera папу Франциска. Понтифик заявил о необходимости принять закон о гражданских союзах. Таким образом, однополые пары смогут пользоваться правовой защитой.
Ранее стало известно, что в России перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. Соответствующую поправку в Семейный кодекс предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в июле в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий людям, сменившим пол, заключать браки в России.
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