Папа Римский одобрил однополые браки

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Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., лгбт, лейсби, феминистки
Понтифик напомнил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье Фото: Pixabay

Однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения, поскольку имеют право на семью. Об этом заявил папа Римский Франциск в документальном фильме режиссера Евгения Афинеевского.

«Гомосексуалы имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью», — цитирует газета Il Corriere della Sera папу Франциска. Понтифик заявил о необходимости принять закон о гражданских союзах. Таким образом, однополые пары смогут пользоваться правовой защитой.

Ранее стало известно, что в России перестанут регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом. Соответствующую поправку в Семейный кодекс предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в июле в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий людям, сменившим пол, заключать браки в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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