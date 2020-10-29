29 октября 2020
28 октября 2020

На пост главы проблемного департамента ЯНАО нашли претендентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, чиновники, совещание, заседание, пиджаки, политики
Семь человек поборются за место в департаменте дорожного хозяйства Ямала Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

За должность директора департамента дорожного хозяйства ЯНАО продолжат борьбу семь человек. На управленческий пост, помимо ямальцев, претендуют руководители из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, сообщили в окружном правительстве.

Кандидатов будут испытывать в течение двух дней. На некоторых стадиях отбора будет присутствовать губернатор Дмитрий Артюхов. «Несмотря на бюджетные сложности, мы будем находить финансовые ресурсы для реализации наших планов. Дело руководителя — выстроить такую систему, в которой сочетание качества и контроля будет высоким. Вторая задача — создать мощный коллектив. Третья — это развитие транспорта», — заявил Артюхов на слушании презентаций кандидатов.

В качестве одного из испытаний претенденты должны выполнить практическое задание, а также показать навык общения с журналистами — дать интервью перед камерой. Заключительным этапом проверки станет собеседование с заместителем губернатора Александром Подорогой, курирующим дорожное хозяйство.

Предыдущий руководитель департамента Максим Першиков был уволен в начале сентября. Решение о его уходе принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогам большой поездки по городам округа. В ходе турне глава Ямала остался крайне недоволен состоянием дорог в регионе, говорили источники URA.RU.

В настоящий момент обязанности директора временно исполняет экс-заместитель Першикова Наталья Сагун. Изначально найти нового главу планировалось к 16 октября, однако власти ЯНАО отложили назначение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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