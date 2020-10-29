На пост главы проблемного департамента ЯНАО нашли претендентов

За должность директора департамента дорожного хозяйства ЯНАО продолжат борьбу семь человек. На управленческий пост, помимо ямальцев, претендуют руководители из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, сообщили в окружном правительстве.
Кандидатов будут испытывать в течение двух дней. На некоторых стадиях отбора будет присутствовать губернатор Дмитрий Артюхов. «Несмотря на бюджетные сложности, мы будем находить финансовые ресурсы для реализации наших планов. Дело руководителя — выстроить такую систему, в которой сочетание качества и контроля будет высоким. Вторая задача — создать мощный коллектив. Третья — это развитие транспорта», — заявил Артюхов на слушании презентаций кандидатов.
В качестве одного из испытаний претенденты должны выполнить практическое задание, а также показать навык общения с журналистами — дать интервью перед камерой. Заключительным этапом проверки станет собеседование с заместителем губернатора Александром Подорогой, курирующим дорожное хозяйство.
Предыдущий руководитель департамента Максим Першиков был уволен в начале сентября. Решение о его уходе принял губернатор Дмитрий Артюхов по итогам большой поездки по городам округа. В ходе турне глава Ямала остался крайне недоволен состоянием дорог в регионе, говорили источники URA.RU.
В настоящий момент обязанности директора временно исполняет экс-заместитель Першикова Наталья Сагун. Изначально найти нового главу планировалось к 16 октября, однако власти ЯНАО отложили назначение.
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