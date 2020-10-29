29 октября 2020

Путин выразил соболезнования в связи с нападениями во Франции

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин направил телеграмму своему французскому коллеге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с серией нападений во Франции. Путин подтвердил готовность Москвы к тесному взаимодействию с Парижем и другими партнерами в борьбе с терроризмом.

В телеграмме российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических нападений во Франции. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — цитирует News.ru сообщение пресс-службы Кремля.

Сегодня в Ницце неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Три человека погибли, еще несколько ранены. Как заявил журналистам мэр Ниццы, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин. Спустя пару часов в Авиньоне вооруженный ножом преступник с криками: «Аллах Акбар!» попытался напасть на полицейских. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия.

Ранее Макрон заявил, что во Франции не будут отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда, запрещенных в мусульманской религии. В ответ на это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что мусульмане не позволят оскорблять пророка Мухаммеда, и заявил, что президент Франции может войти в историю как лидер и вдохновитель терроризма.

Комментируя это заявление Кадырова, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внешней политикой в России занимаются не руководители регионов, а только президент. Кадыров, в свою очередь, подчеркнул, что может высказывать свое мнение о зарубежных лидерах не как политик, а как мусульманин, и готов за эту позицию оставить должность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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