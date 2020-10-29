29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 30 октября. Власти выплатят пособия переселенцам, самолет не смог сесть в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторую партию вакцины от коронавируса привезут на Ямал лишь к концу года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вакцина от коронавируса в регион пока не прибудет — глава Тазовского стал полпредом губернатора — в Пуровском районе выбрали замглаву — власти выделят единоразовое пособие — в Салехарде на смог приземлится самолет. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

Вакцину на Ямал пока не привезут

  • Поставка в ЯНАО новой партии вакцины от коронавируса, которая должна была произойти в октябре, откладывается на неопределенный срок. По информации местных властей, вторую часть препаратов привезут в регион до конца года.

Мэр поселка стал полпредом губернатора

В скандальном районе выбрали замглаву

Власти Ямала выплатят деньги переселенцам

Лайнер из Тюмени не смог приземлиться в Салехарде

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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