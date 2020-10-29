Вторую партию вакцины от коронавируса привезут на Ямал лишь к концу года
Вакцина от коронавируса в регион пока не прибудет — глава Тазовского стал полпредом губернатора — в Пуровском районе выбрали замглаву — власти выделят единоразовое пособие — в Салехарде на смог приземлится самолет. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
Вакцину на Ямал пока не привезут
- Поставка в ЯНАО новой партии вакцины от коронавируса, которая должна была произойти в октябре, откладывается на неопределенный срок. По информации местных властей, вторую часть препаратов привезут в регион до конца года.
Мэр поселка стал полпредом губернатора
- Мэр поселка Тазовский Омпа Яптунай займет пост представителя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Тазовском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.
В скандальном районе выбрали замглаву
- Новым заместителем главы Пуровского района Ямала стал мэр поселка Ханымей Азат Мектепкалиев. О своем назначении чиновник объявил 29 октября в своем обращении к ханымейцам.
Власти Ямала выплатят деньги переселенцам
- Правительство ЯНАО утвердило порядок предоставления единовременного денежного пособия в размере 100 тысяч рублей, которое будут получать с 1 января 2021 года те, кто меняет место жительства.
Лайнер из Тюмени не смог приземлиться в Салехарде
- Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени 29 октября, не смог совершить посадку в Салехарде из-за обледенения взлетно-посадочной полосы и был направлен на запасной аэродром.
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