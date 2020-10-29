«Суперджет» из Тюмени не смог совершить посадку в столице ЯНАО

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Суперджет авиакомпании
В Салехарде обледенела посадочная полоса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Салехард 29 октября, не смог совершить посадку и был направлен на запасной аэродром. По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало обледенение взлетно-посадочной полосы в аэропорту ямальской столицы.

«В связи с резким ухудшением погодных условий (обледенение взлетно-посадочной полосы) в аэропорту города Салехард, воздушное судно авиакомпании АО «АТК «Ямал», выполнявшее рейс сообщением Тюмень-Салехард, ушло на запасной аэропорт в город Надым», — говорится в сообщении ведомства. На борту авиалайнера находилось 84 пассажира, в том числе шестеро детей.

Посадка в Надыме прошла в штатном режиме. Ситуация контролируется надзорными органами.

Между тем, о резком ухудшении погодных условий на Ямале сообщалось еще несколько дней назад. В некоторых районах ЯНАО по ощущениям будет до -30 градусов С.

Аэропорт Салехарда власти готовят к реконструкции за 2 млрд рублей. Работы должны быть завершены до осени 2023 года. Ранее поиски подрядчика пришлось продлевать после решения ФАС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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