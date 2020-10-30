Губернаторы получили от Собянина новые установки по карантину. Инсайд с закрытого совещания

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин призвал регионы задуматься о переводе сотрудников на дистант Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы последовать примеру столицы и задуматься о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Эта и другие установки прозвучала на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которая прошла 30 октября под председательством Собянина, сообщили источники URA.RU.

«Собянин попросил обратить внимание на перевод сотрудников на дистанционный режим работы. В Москве это делают активно, и регионы призвали взять пример со столицы», — рассказал URA.RU один из участников встречи.

В ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила руководителей регионов обратить внимание на соблюдение масочного режима, особенно в общественном транспорте. Вместе с тем глава ведомства подчеркнула, что нет основания переводить школы на дистанционный режим.

Пресс-служба мэрии Москвы уточнила, что на совещании обсуждались вопросы выполнения поручений президента России Владимира Путина в сфере противодействия распространению COVID-19. В частности, речь шла о подготовке к массовой вакцинации и дополнительных мерах защиты людей из группы риска. В совещании принимали участия главы министерств и губернаторы.

Ранее Собянин дал губернаторам вводные не останавливать экономику российских регионов, несмотря на новую волну коронавируса. Сразу после заседания рабочей группы губернаторы начали в ускоренном режиме вводить новые ограничения в регионах.

На минувшем совещании с правительством президент РФ Владимир Путин поручил выделить регионам страны 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также российский лидер поручил обеспечить бесплатными препаратами лечащихся от COVID-19 амбулаторно — на эти цели выделят 5 млрд рублей.

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