Собянин объяснил губернаторам особенности нового карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин дал губернаторам вводные не останавливать экономику российских регионов несмотря на новую волну коронавируса. Источники URA.RU сообщили, что такие установки прозвучали на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с ковидом, которая прошла 7 октября.
«Собянин обсудил с участниками заседания ужесточение карантинных мер, необходимость соблюдения масочного режима. Но подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина экономику останавливать не надо», — рассказал URA.RU один из участников встречи.
Сразу после заседания рабочей группы губернаторы начали в ускоренном режиме вводить новые ограничения в регионах. К примеру, глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение органам власти и подведомственным учреждениям с 8 октября перевести 30% сотрудников на удаленную работу. «Все думали, что „удаленка“ будет введена только с понедельника. Но после рабочей группы риторика Куйвашева стала более жесткой», — рассказал источник агентства в свердловской власти.
Пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что на заседании рабочей группы обсуждались различные вопросы по борьбе с ковидом, например: темпы распространения инфекции, загрузка коечного фонда, дополнительные меры защиты пожилых россиян.
В октябре Россия приблизилась к новому пику заболеваемости коронавирусом. Второй день число новых зарегистрированных больных ковидом за сутки превышает 11 тысяч. Субъекты страны начали возвращать ограничительные меры. Но пока они не такие жесткие как весной, когда с 28 марта по 12 мая в стране действовал режим выходных дней и множество предприятий были временно закрыты.
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