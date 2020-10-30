При каком условии регионы получат вакцину от коронавируса

Регионам РФ предстоит предоставить данные о возможностях для хранения вакцины от коронавируса в больших масштабах. Исходя из этого показателя, в том числе, в субъекты будет поступать препарат. Об этом заявили в ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которая прошла 30 октября под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили источники URA.RU.
«Регионы должны представить данные о том, какие имеются возможности для хранения вакцины „Спутник V“. Она может храниться при температуре минус 18 градусов. При комнатной температуре живет только полчаса. Поэтому надо знать, какие есть возможности у регионов для хранения вакцины в больших масштабах. Будут давать вакцину исходя из возможностей хранения», — рассказал URA.RU один из участников встречи. Сейчас губернаторам предстоит узнать о возможностях для хранения вакцины в муниципалитетах.
Как уточняет пресс-служба мэрии Москвы, на заседании был затронут вопрос подготовки к массовой вакцинации населения от коронавируса. Для проведения этой масштабной процедуры требуется подготовить прививочные пункты, а также организовать цепочку поставок вакцины в регионы.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 года. Сейчас в России производят две вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». По словам президента, оба препарата эффективны и действуют без сбоев.
В ходе совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы последовать примеру столицы и задуматься о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о необходимости соблюдать масочный режим.
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