Названы пять главных симптомов коронавируса

Основными симптомами COVID являются температура, кашель и потеря обоняния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус заражает очень многие ткани, поэтому у людей могут быть разные симптомы болезни. Однако обращать внимание следует только на основные симптомы — температуру, кашель, боль в горле, потерю обоняния и вкуса. Об этом URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

Ранее ученые из США установили, что у заболевших COVID-19 может проявляться до этого неизвестный симптом — раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором они сильно краснеют. До этого ряд исследователей заявлял о более 20 нетипичных симптомах коронавируса — сыпи в ротовой полости, пятнах на коже, жжении в разных частях тела и других. Однако Альтштейн советует не обращать на это внимание.

«Искать у себя 16 симптомов совершенно не нужно. Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. За этим нужно следить. Что касается остальных 20 с лишним симптомов — оставьте это врачам, которые, если вы заболеете, найдут эти симптомы», — заявил вирусолог.

Как объяснил специалист, коронавирус заражает многие ткани в организме и нервные клетки. Из-за этого симптомы болезни могут быть многообразными. Однако волноваться и искать их у себя не нужно. «Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — заключил Альтштейн.