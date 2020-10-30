Россиян призвали не скупать гречку и туалетную бумагу

Стремление россиян запастись продуктами из-за ожидания новых ограничений по COVID-19 неоправданно. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Мы прошли первую волну, было много волнений по поводу магазинов и продуктов. Но все помнят, что ничего страшного не произошло, гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, я надеюсь, тоже», — цитирует ТАСС Фадеева.
Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать продукты первой необходимости и непродовольственные товары на случай введения новых ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. По данным исследования, впрок закупаются около трети всех посетителей магазинов.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти не планируют возобновлять жесткие карантинные меры, напоминает агентство Nation News. По словам главы государства, у руководства РФ есть определенное понимание, как необходимо действовать на фоне развития ситуации с COVID-19. Власти будут принимать точечные решения для борьбы с пандемией, чтобы максимально сохранить функционирование бизнеса, уточняет RT.
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