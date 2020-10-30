В Карабахе убит сирийский полевой командир

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Хусейн Або погиб в результате ударов авиации Армении (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе убит лидер одной из поддерживаемых Турцией вооруженных оппозиционных сирийских группировок Хусейн Або. Он погиб под ударами армянской авиации.

«[Хусейн Або] погиб в результате ударов армянской авиации», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства North Press Agency (NPA). По данным СМИ, полевой командир занимался рекрутингом сирийских наемников для участия в боях. Ранее в зоне конфликта погиб полевой командир Адель Шкахир и еще четверо бойцов из Сирии.

Иран заявил о мобилизации вооруженных сил на границе с Нагорным Карабахом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ввод российских миротворцев может стать оптимальный решением конфликта, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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