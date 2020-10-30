Россиянам рассказали, что делать, если врачи отказали в помощи. Инструкция

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
В случае отказа в предоставлении медпомощи нужно обратиться к своему страховому представителю Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Судебно-экспертная палата (СЭП) РФ рассказали, что нужно делать, если пациенту отказывают в медицинской помощи. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

  • В случае длительного ожидания помощи следует повторно обратиться к диспетчеру.
  • Если автомобиль так и не приехал на вызов, нужно обратиться с жалобой к начальству станции скорой медпомощи, министерство здравоохранения своего региона или в Минздрав РФ, Роспотребнадзор, Генпрокуратуру РФ, прокуратуру своего субъекта РФ и в полицию.
  • Необходимо звонить по бесплатным телефонам горячей линии 8-800-200-01-12 и обращаться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-100-00-04.
  • Обратиться за помощью к своему страховому представителю по ОМС.
  • Также можно просить родственников, знакомых или соседей доставить вас в больницу.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в 29 регионах РФ количество заболевших коронавирусом выше среднего по стране, передает агентство Nation News. В Кремле, между тем, признали нехватку медиков по всей стране. В региона заболевшие не могут дождаться помощи. Так, в Тюмени женщина с высокой температурой и пневмонией несколько дней ждала помощи медиков. А в Чите скончалась пенсионерка с коронавирусом. В своей смерти она обвинила минздрав.

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