Судебно-экспертная палата (СЭП) РФ рассказали, что нужно делать, если пациенту отказывают в медицинской помощи. Рекомендации опубликованы на сайте организации.
- В случае длительного ожидания помощи следует повторно обратиться к диспетчеру.
- Если автомобиль так и не приехал на вызов, нужно обратиться с жалобой к начальству станции скорой медпомощи, министерство здравоохранения своего региона или в Минздрав РФ, Роспотребнадзор, Генпрокуратуру РФ, прокуратуру своего субъекта РФ и в полицию.
- Необходимо звонить по бесплатным телефонам горячей линии 8-800-200-01-12 и обращаться в Роспотребнадзор по телефону 8-800-100-00-04.
- Обратиться за помощью к своему страховому представителю по ОМС.
- Также можно просить родственников, знакомых или соседей доставить вас в больницу.
Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в 29 регионах РФ количество заболевших коронавирусом выше среднего по стране, передает агентство Nation News. В Кремле, между тем, признали нехватку медиков по всей стране. В региона заболевшие не могут дождаться помощи. Так, в Тюмени женщина с высокой температурой и пневмонией несколько дней ждала помощи медиков. А в Чите скончалась пенсионерка с коронавирусом. В своей смерти она обвинила минздрав.
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