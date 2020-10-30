Кремль заявил о нехватке врачей в регионах

Успешные регионы привлекают врачей из соседних территорий более высокими зарплатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле не стали выражать претензии к регионам, которые переманивают к себе врачей из соседних территорий для лечения больных коронавирусом, предлагая более высокие зарплаты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил URA.RU, что доходы медиков должны быть одним из приоритетных вопросов во всех субъектах.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что они работают в экстремальных условиях, проявляют абсолютный героизм. Наверное, каждый раз мы должны говорить за это врачам спасибо, — сообщил Песков. — Зарплата врачей должна быть сейчас в приоритете каждого региона. Каждый регион должен регулировать эту область деятельности в отдельности в зависимости от возможностей. Хотя мы знаем, что регионы получали отдельно деньги в связи с ковидом и имеют возможность их использовать».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медики, работающие на износ, получают предложения о работе в Тюменской области на лучших условиях. По данным источников, опытным специалистам предлагают зарплаты около 400 тысяч рублей. В СМИ появлялась информация, что аналогичным образом из соседних территорий к себе врачей стягивает и Москва.