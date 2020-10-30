Депутат, поставивший прививку от COVID, объяснил, почему заболел

Валерий Гартунг считает, что раскрывать данные по испытаниям вакцины на добровольцах не стоит Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, в числе добровольцев поставивший прививку «Спутник V», а затем заболевший коронавирусом, заявил, что против раскрытия данных об испытаниях вакцины. По словам депутата, в его случае прививка даже не успела сработать.

Иммунитет после введения вакцины должен был выработаться спустя три недели после второго укола (вакцинация проходит в два этапа- прим.ред), но заболел депутат раньше. «Изначально нам говорили — после первой прививки выдерживаем 21 день, затем делаем вторую прививку и ждем после нее еще 21 день. То есть иммунитет должен сформироваться спустя 42 дня. У меня прошло 33 дня! Я как раз попал в промежуток, когда вторая прививка уже была сделана, но вакцина еще не работала», — рассказал Гартунг «Комсомольской правде».

Он также высказал предположение, что ему в качестве эксперимента могли ввести плацебо. Гартунг признался, что еще летом поставил прививку от пневмококка, и тогда организм реагировал на введение вакцины, а после экспериментальной прививки он не почувствовал даже боли в области укола. «Я настолько был уверен, что это плацебо, что хотел даже еще раз привиться. А мне врачи говорят: „Послушайте, а вдруг это не плацебо? Тогда вы две прививки получаете, а мы не знаем, как организм себя поведет. Мы не готовы на себя ответственность брать“. Поэтому я готов ждать», — заявил депутат.

Народный избранник считает, что нельзя раньше срока раскрывать результаты испытаний «Спутник V». иначе к вакцине будет подорвано доверие. «Сейчас в испытаниях участвуют 40 тысяч добровольцев. Ну, хорошо — раскроем мы данные. Тогда ученым снова набирать 40 тысяч людей? Ведь если мы нарушим правила проведения исследований, то их не признает научное сообщество и в мире их просто проигнорируют. И главное, мы сами не будем знать реальной картины. Вот тогда-то мы и дадим повод критиковать создателей вакцины: вы заявили быстро, зарегистрировали досрочно, а теперь еще неграмотно провели исследование, манипулировали результатами. Поэтому я, как доброволец, призываю всех: наберитесь терпения, скоро мы все узнаем!», — говорит народный избранник.

Ранее стало известно, что Валерий Гартунг вылечился от коронавируса за пять дней. 20 октября тесты на COVID-19 показали положительный результат, а 25 октября уже отрицательный.