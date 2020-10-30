30 октября 2020

Названы даты пика заражений коронавирусом в регионах России

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Пик заболеваемости по COVID-19 придется на начало-середину ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в регионах России придется на начало-середину ноября. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада или середина ноября», — рассказал санитарный врач в беседе с ТАСС. Горелов подчеркнул, что более точный прогноз давать сложно, поскольку на эпидемиологическую обстановку влияет множество факторов, в том числе климатических и социальных.

По словам представителя Роспотребнадзора, на пике заболеваемости число новых случаев COVID-19 за сутки составит около 20 тысяч. Но ситуация зависит и от сознательности граждан и соблюдения профилактических мер, заключил Горелов.

«Сбер» дает более точный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России. По негативному сценарию, который уже начался в стране, пик заболеваемости придется на 12 ноября с суточным приростом до 19 тысяч человек, уточняют в компании. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 599 976. За последние сутки прирост в стране составил 18 283 — это максимальный показатель с начала пандемии, пишет RT.

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