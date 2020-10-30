Названы даты пика заражений коронавирусом в регионах России

Пик заболеваемости коронавирусом в регионах России придется на начало-середину ноября. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это будет первая декада или середина ноября», — рассказал санитарный врач в беседе с ТАСС. Горелов подчеркнул, что более точный прогноз давать сложно, поскольку на эпидемиологическую обстановку влияет множество факторов, в том числе климатических и социальных.
По словам представителя Роспотребнадзора, на пике заболеваемости число новых случаев COVID-19 за сутки составит около 20 тысяч. Но ситуация зависит и от сознательности граждан и соблюдения профилактических мер, заключил Горелов.
«Сбер» дает более точный прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России. По негативному сценарию, который уже начался в стране, пик заболеваемости придется на 12 ноября с суточным приростом до 19 тысяч человек, уточняют в компании. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 599 976. За последние сутки прирост в стране составил 18 283 — это максимальный показатель с начала пандемии, пишет RT.
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