Инфекционист: один человек с COVID заражает почти всех коллег

Один заболевший коронавирусом сотрудник может заразить до 90% коллег в закрытом помещении. Скученность людей в офисе и отсутствие вентиляции — главные риски для работников, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Врач провел собственное исследование на личной практике. Он обследовал пациентов и анализировал работу офисных сотрудников. «Сейчас однозначно доказано, что коронавирусная инфекция не передается мимолетными контактами на улице или в магазинах», — заметил Тимаков в разговоре с ТАСС.
Заражение почти гарантировано в случае, если человек находится на расстоянии ближе полутора метров от больного и не носит маску. Также высок риск подхватить коронавирус на праздниках, дискотеках и других мероприятиях, уточнил врач.
В авиационно-техническом центре «Уральских авиалиний» при вспышке коронавируса, которая пришлась на июль, инфекцию выявили у 25% сотрудников. В алкосети «Красное и белое» в Свердловской области весной от нескольких носителей COVID-19 заразились как минимум 15% сотрудников.
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