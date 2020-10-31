Инфекционист: один человек с COVID заражает почти всех коллег

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, офис, работа в офисе
Вероятность заразиться коронавирусом в офисе очень высока, отмечают врачи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Один заболевший коронавирусом сотрудник может заразить до 90% коллег в закрытом помещении. Скученность людей в офисе и отсутствие вентиляции — главные риски для работников, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Врач провел собственное исследование на личной практике. Он обследовал пациентов и анализировал работу офисных сотрудников. «Сейчас однозначно доказано, что коронавирусная инфекция не передается мимолетными контактами на улице или в магазинах», — заметил Тимаков в разговоре с ТАСС.

Заражение почти гарантировано в случае, если человек находится на расстоянии ближе полутора метров от больного и не носит маску. Также высок риск подхватить коронавирус на праздниках, дискотеках и других мероприятиях, уточнил врач.

В авиационно-техническом центре «Уральских авиалиний» при вспышке коронавируса, которая пришлась на июль, инфекцию выявили у 25% сотрудников. В алкосети «Красное и белое» в Свердловской области весной от нескольких носителей COVID-19 заразились как минимум 15% сотрудников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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