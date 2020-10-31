В России наметилась новая тенденция по погибшим от коронавируса

За сутки коронавирус подтвердился у 18 140 россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 143 меньше, чем днем ранее. Также снизилась смертность от инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 18 140 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — передает оперштаб. Из больниц выписаны 14 854 человека. Скончались 334 заразившихся, что на 19 меньше, чем сутками ранее.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4 952. В тройку лидеров попали также Санкт-Петербург и Московская область. Там по 854 и 535 новых больных соответственно.

В регионах УрФО число заболеваний также продолжает расти. Первое место по заражениям занимает Свердловская область — 278 новых случаев. Далее идет ХМАО — 198 заражений. Чуть меньше — в ЯНАО, там выявили 183 новых зараженных. Также коронавирус нашли у 167 человек в Пермском крае, у 158 в Челябинской области и у 149 человек в Тюменской области. Меньше всего новых пациентов, как и прежде, зафиксировано в Курганской области — 77 случая COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 618 116 человек, 1 215 414 из них выздоровели. Скончались от инфекции 27 990 пациентов.

В Роспотребнадзоре ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 в регионах России придется на начало-середину ноября. Для помощи в борьбе с инфекцией Минздрав направит более 300 медиков в российские регионы, сообщает сайт argumenti.ru.