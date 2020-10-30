Россия приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в стране выявили 18 283 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России. В России каждый день суточный прирост увеличивается на 500 человек, по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, обещанный пик заболеваемости может быть достигнут раньше 12 ноября.
«За последние сутки в России выявлено 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — пишет оперштаб. Из них 4 072 человека — без симптомов болезни. Из больниц выписаны 14 519 человек.
Наибольшее количество зараженных обнаружили в Москве, 5 268 человек. В тройку лидеров попали также Петербург и Московская область. Там по 801 и 524 новых больных соответственно.
В регионах УрФО число заболеваний также продолжает расти. В лидирующей по заражениям Свердловской области нашли 284 новых случая. Второй по заболеваемости в регионе стала Югра — 196 заражений. Не намного отстает Ямал, там выявили 184 больных. Также коронавирус нашли у 165 человек в Пермском крае, у 151 в Челябинской области и у 144 в Тюменской области. Продолжает бить рекорды и самая малочисленная по заражениям Курганская область. За сутки там прибавилось 80 больных.
29 октября в России обновился рекорд по заболеваемости COVID-19. Тесты подтвердились у 17 717 человек. На пике власти обещают по 20 000 заражений в день. Кроме того, ученые заявили, что нашли новый симптом коронавируса, пишет RT. Россияне уже начали скупать продукты из-за боязни вируса, уточняет «
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