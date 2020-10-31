Власти Челябинска поручили восстановить поврежденные взрывом окна

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов поручил заменить окна в доме, который пострадал от взрыва в поликлинике городской больницы №2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Полностью закрыть тепловой контур всех поврежденных помещений. Это первоочередная задача, остальные шаги нужно делать последовательно», — рассказал Астахов на экстренном заседании комиссии по делам ЧС. По его словам, за ночь нужно восстановить 201 окно (в том числе 70 стекол на балконах).
Для устранения последствий взрыва направят специалистов Южно-Уральского государственного университета. Для жителей пострадавшего дома организована горячая линия, уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что 21 октября в поликлинике городской больницы №2 Челябинска прогремел взрыв. Правительство региона объявило режим ЧС. Он необходим, чтобы своевременно оказывать помощь пострадавшим.
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