Врач рассказала, кто из детей хуже переносит коронавирус. Симптомы

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Елена Зубова заявила, что дети до года особенно подвержены заболеванию Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дети до трех лет переносят коронавирус тяжелее, чем другие. Об этом рассказала врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

«Тяжелее [коронавирусная] инфекция протекает у детей до трех лет», — передает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Зубову. По ее словам, дети до года особенно подвержены заболеванию. Врач отметила, что при первых признаках заболевания стоит вызвать медиков.

Зубова рассказала, что сигнализировать о коронавирусе у детей могут такие симптомы, как заложенный нос, одышка, диарея, судороги. Она рекомендует родителям, обнаружившим эти симптомы, провести обследование ребенка и ограничить его контакты с пожилыми людьми. При температуре и многократной рвоте стоит вызывать скорую помощь, подчеркнула Зубова.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что коронавирус у детей может влиять на репродуктивную функцию в зрелом возрасте, передает RT. Академик РАН Арег Тотолян уверен, что дети не так опасны в роли переносчиков COVID-19, как взрослые, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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