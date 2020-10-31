Прокурорскую версию гибели группы Дятлова назвали неофициальной

Адвокат усомнился у версии Генпрокуратуры о причинах гибели группы Игоря Дятлова Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Причина гибели группы Игоря Дятлова на Северном Урале, которую озвучил замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, не является официальным итогом прокурорской проверки. Об этом журналистам рассказал адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

В июле руководитель группы, которая проводила проверку, Курьяков сообщил СМИ, что причиной гибели туристов стала лавина. После этого Общественный фонд памяти группы Дятлова, представители которого не согласились с выводами, попросили провести служебную проверку действий Курьякова. Черноусову прислали ответ с итогами проверки. В нем говорится, что-то выступление прокурора в СМИ осуществлено им «за рамками должностных обязанностей и в отсутствие поручений по службе». Правоохранитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Это свидетельствует о том, что [озвученные Курьяковым] результаты не только не являются официальной позицией Генпрокуратуры РФ, но вообще не представляют юридическую значимость», — сказал Черноусов в беседе с ТАСС.

Как ранее сообщило URA.RU, Андрей Курьяков во время пресс-конференции заявил журналистам, что характер травм членов группы Дятлова говорит о том, что причиной их гибели стала снежная лавина. При этом в октябре сестра Игоря Дятлова — Татьяна Перминова — получила отказ от прокуратуры Свердловской области на просьбу ознакомиться с результатами проверки по делу гибели тургруппы в 1959 году.