Фадеев защитил дочку ведущего «Первого канала» на шоу «Голос»

Решение повернуться к Анастасии Будниковой принял бы и Максим Фадеев Фото: страница Максима Фадеева в Instagram

Дочка ведущего «Первого канала» Романа Будникова Анастасия имеет хороший музыкальный вкус, поэтому судьи шоу «Голос» правильно поступили, что взяли ее в проект. Такое мнение высказал продюсер, музыкант из Кургана Максим Фадеев.

«Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным тонким, музыкальным вкусом», — защитил Будникову Фадеев в своем Instagram. Он высказал мнение, что сам повернулся бы к ней, если бы был на месте судей.

Музыкант пояснил, что это его экспертное мнение, которое точно не может быть связано с «Первым каналом», ведь у них плохие отношения друг с другом. «Она заслуживает звания музыкант, потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у нее папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность», — добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» призывает закрыть шоу «Голос» на «Первом канале». Их возмутило, что к дочке ведущего Первого канала повернулись все судьи. Зрители раскритиковали это решение, поскольку посчитали, что Анастасия Будникова была недостойна такого внимания. Телеканал готовит иск в отношении критиков шоу, пишет «Ридус».