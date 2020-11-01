Раскрыт секрет популярности блогеров в TikTok и YouTube

TikTok — самая удобная площадка для продвижения видео-контента на старте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт по SMM, со-основатель агентства Z-Agency Александр Балковский и PR-менеджер медиахолдинга Divico Юлия Дорошок поделились с URA.RU, из чего состоит популярность блогеров в TikTok и YouTube. По словам специалистов, ключами для взлета в интернете являются качественный видеоконтент, трудолюбие и понимание того, что нужно интернет-аудитории.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских блогеров TikTok. В тройке лидеров оказалась 20-летняя Дина Саева, которая вместе с семьей переехала из Таджикистана в Екатеринбург и долгое время ютилась на съемных квартирах. А Алишер Моргенштерн из уличного музыканта из Уфы вырос в самого успешного рэпера России, снимая видео в интернет, сообщает «Пятый канал». В разговоре с URA.RU Юлия Дорошок подчеркнула, что TikTok — лучшая платформа для продвижения своего контента на старте карьеры.

«В TikTok главенствует контент. Снимаешь классное видео, оно начинает заходить, начинает раскручиваться. Первые видео, может, не будут получаться потрясающими, но нужно делать и делать. Тогда ты найдешь критиков, из критиков кто-то станет твоими сообщниками. Если будешь готовиться, продумывать темы, но не начнешь делать, то ты в скором времени перегоришь и вообще ничего не сделаешь», — сказала Дорошок. Не менее важным условием является команда. «Блогеры объединяются в TikTok-дома, раскручивают друг друга. Нужно создавать вокруг себя творческую обстановку, которая будет драйвить и развивать», — добавила PR-менеджер.

Эксперт по SMM Александр Балковский также уверен, что главный секрет успеха блогеров — качественный контент. Агентство Z-Agency, которое основал Балковский, сотрудничает с блогерами Сашей Спилберг, Леной Шейдлиной, Амираном Сардаровым и актрисой Ириной Горбачевой. «Если человек поймал волну, он чувствует, что нужно аудитории. Это публичное поле, как у политиков. Политика продвинуть невозможно. Если политик, равно как и блогер, чувствует, что нужно аудитории, то все происходит само собой», — объяснил Балковский. По его словам, продвигают на интернет-площадках только рекламные проекты или тех блогеров, у которых все плохо.