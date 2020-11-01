Раскрыт секрет популярности блогеров в TikTok и YouTube

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TikTok — самая удобная площадка для продвижения видео-контента на старте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперт по SMM, со-основатель агентства Z-Agency Александр Балковский и PR-менеджер медиахолдинга Divico Юлия Дорошок поделились с URA.RU, из чего состоит популярность блогеров в TikTok и YouTube. По словам специалистов, ключами для взлета в интернете являются качественный видеоконтент, трудолюбие и понимание того, что нужно интернет-аудитории.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских блогеров TikTok. В тройке лидеров оказалась 20-летняя Дина Саева, которая вместе с семьей переехала из Таджикистана в Екатеринбург и долгое время ютилась на съемных квартирах. А Алишер Моргенштерн из уличного музыканта из Уфы вырос в самого успешного рэпера России, снимая видео в интернет, сообщает «Пятый канал». В разговоре с URA.RU Юлия Дорошок подчеркнула, что TikTok — лучшая платформа для продвижения своего контента на старте карьеры.

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«В TikTok главенствует контент. Снимаешь классное видео, оно начинает заходить, начинает раскручиваться. Первые видео, может, не будут получаться потрясающими, но нужно делать и делать. Тогда ты найдешь критиков, из критиков кто-то станет твоими сообщниками. Если будешь готовиться, продумывать темы, но не начнешь делать, то ты в скором времени перегоришь и вообще ничего не сделаешь», — сказала Дорошок. Не менее важным условием является команда. «Блогеры объединяются в TikTok-дома, раскручивают друг друга. Нужно создавать вокруг себя творческую обстановку, которая будет драйвить и развивать», — добавила PR-менеджер.

Эксперт по SMM Александр Балковский также уверен, что главный секрет успеха блогеров — качественный контент. Агентство Z-Agency, которое основал Балковский, сотрудничает с блогерами Сашей Спилберг, Леной Шейдлиной, Амираном Сардаровым и актрисой Ириной Горбачевой. «Если человек поймал волну, он чувствует, что нужно аудитории. Это публичное поле, как у политиков. Политика продвинуть невозможно. Если политик, равно как и блогер, чувствует, что нужно аудитории, то все происходит само собой», — объяснил Балковский. По его словам, продвигают на интернет-площадках только рекламные проекты или тех блогеров, у которых все плохо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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