Польша потребовала от «Газпрома» снизить цены на ямальский газ

Польская компания уже не первый раз требует снизить цену на ямальский газ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на российский природный газ. Речь идет о поставках по газопроводу «Ямал-Европа».

«PGNiG воспользовалась своим правом по договору и подала ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром Экспорт“ заявку на изменение цены газа», — передает РБК слова представителей PGNiG. В польской компании подчеркнули, что каждая из сторон раз в три года имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».

Так называемый Ямальский контракт о поставке газа был подписан 25 сентября 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год. Договор действует до 2022 года, однако польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать. Так, в июле текущего года по решению арбитражного трибунала Стокгольма «Газпром экспорт» перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов, причитающиеся к возврату в связи с решением трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года. Иск в арбитраж польская компания подала в 2016 году. Окончательное решение арбитраж вынес лишь 30 марта 2020 года. Суд признал, что «Газпром» продолжительное время отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках.