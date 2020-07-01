«Газпром» вернул Польше 1,5 млрд долларов за ямальский газ

Газ с Ямала назвали дорогим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По решению арбитражного трибунала Стокгольма «Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG 1,5 млрд долларов. Обэтом сообщили в офисе российской компании, уточнив, что продолжат обжаловать соответствующее решение.

«„Газпром экспорт“ перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит сообщение RNS. В российской компании уточнили, что перечисление денег польской стороне не «влечет ущерба для позиции „Газпрома“ и „Газпром экспорта“» для последующего обжалования решения арбитражного суда.

Как уточняет издание, иск в арбитраж в 2016 году нефтегазовый гигант Польши подал с требованием пересмотреть цены на поставку газа по газопроводу Ямал — Европа. Окончательное решение арбитраж вынес 30 марта 2020 года. Суд признал, что «Газпром» продолжительное время отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках. В PGNiG заявили, что ждут от российской компании снижения стоимости до рыночной цены. 15 июня PGNiG заявила о подписании нового приложжения к действующему контракту с российской сторой на поставку газа в Польшу, в соответствии с которым «Газпром» должен погасить задолженность перед польской стороной в размере 1,5 млрд долларов в срок до 1 июля 2020 года.