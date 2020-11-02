В случае принятия закона родителям будет сложно защищаться в суде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Принятие закона об изъятии детей из семьи в течение 24 часов не даст родителям права на защиту. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась общественный деятель, правозащитница, руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила, что закон об изъятии детей из семьи по решению суда в течение 24 часов могут принять до конца года, пишет VSE42.Ru. Сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования.

«Это концентрат существующей несправедливости. Будет много материалов, накопленных органами опеки на семью, потому что это делается заранее, как правило», — сказала Жгутова. В это же время у родителей не будет ничего, чтобы защититься от исковых заявлений, поскольку эта ситуация застанет их врасплох, подчеркнула правозащитница. Она отметила, что за сутки очень сложно найти хорошего адвоката и средства на оплату его услуг.

Жгутова считает, что законопроект нужно доработать или отложить. Также она выступила за то, чтобы сделать такие судебные процессы открытыми — тогда у родителей появилось бы больше шансов вернуть детей в семью.

Ранее законопроект критиковал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступил против инициативы и призвал провести ее обсуждение. Замминистра просвещения России Денис Грибов, в свою очередь, заявил, что изъятие детей из семьи должно происходить только при наличии неопровержимых доказательств угрозы их жизни.