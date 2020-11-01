В трех курганских больницах начали работать военные врачи

В Курганской области военные медики работают в трех больницах Кургана и Шадринска. Об этом 2 ноября сообщил региональный оперштаб.
«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России оказывают помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в трех медицинских учреждениях Кургана и Шадринска», — рассказали в оперштабе со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Представители военного округа добавили, что сводный отряд состоит из медиков, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.
Военные медработники ежедневно проводят осмотры пациентов, корректируют и проводят лечение больных. Также они консультируют коллег из Курганской области и оказывают им методическую помощь. Сводный отряд состоит из военных анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, терапевтов, инфекционистов, кардиологов и эпидемиологов.
Специалисты Минобороны приехали в Курган 29 октября. Ожидается, что в регион прибудут 32 военных медработника. Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов.
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