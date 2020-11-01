В Тюменской области побит очередной рекорд по зараженным COVID

За прошедшие сутки коронавирус был диагностирован у 155 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За последние две недели это самое большое количество выявленных за сутки носителей вируса в регионе. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 13 704 тюменцев.
«Тюменская область — 155 [случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Обстоятельства, при которых вышеуказанные жители региона стали носителями вируса, не приводятся.
Из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу тюменские власти периодически вводят новые ограничения, связанные с пандемией. Так, 29 октября губернатор области Александр Моор внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», которые предусматривают соблюдение масочного режима во всех местах массового скопления людей (там, где может одновременно находиться 50 и более человек: в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах и так далее). Ранее детским и юношеским спортивным командам региона запретили выезжать в другие субъекты РФ для участия в соревнованиях.
Как писало URA.RU, тюменские медики не справляются со стрессом из-за коронавируса. Помощь врачам, фельдшерам и младшему медперсоналу, а также некоторым пациентам оказывают медицинские психологи и психотерапевты тюменской областной клинической психиатрической больницы.
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