01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Больница в ЯНАО закрылась на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, регистратура, поликлиника, клиника, картотека, больница, медицинская карта
ЦРБ в селе Мужи перешла на карантинный режим работы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Центральная больница Шурышкарского района ЯНАО перешла на карантинный режим работы из-за пандемии коронавируса. Руководство учреждения пошло на такой шаг, чтобы оградить жителей и врачей от заражения инфекцией. Об этом сообщили в пресс-центре ЦРБ.

«Амбулаторно-поликлиническая помощь будет максимально организована на дому и дистанционно. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации плановый прием узких специалистов, участковых терапевтов и педиатров приостанавливается», — заявили представители больницы. Однако в учреждении уточнили, что записанные на УЗИ ямальцы все же смогут обследоваться, придя строго в назначенное время. То же касается осмотров для получение водительских прав.

Власти ЯНАО официально подтвердили карантин в больнице. «Плановая медицинская помощь прекращена в Мужевской районной больнице. Это сделано для разгрузки врачей и мощностей медучреждения. Наблюдение беременных организовано на дому», — сообщил оперативный штаб округа.

Региональное правительство признало критическую ситуацию с коронавирусом в ЯНАО. По данным властей, местами система здравоохранения округа перегружена в десять раз, а эпидемиологический порог превышен. Ранее временно прекратила прием пациентов Салехардская окружная клиническая больница. Те же меры приняли и в других медучреждениях ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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