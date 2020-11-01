Власти ЯНАО признали критическую ситуацию с коронавирусом

На Ямале подтверждено 20 924 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемиологический порог в ЯНАО превышен, несмотря на введение таких дополнительных мер безопасности, как продление школьных каникул. С таким заявлением выступили официальные власти округа. По их данным, сейчас система здравоохранения Ямала местами перегружена в несколько раз.

«Каникулы в школах дали положительный эффект — заболеваемость детей как ОРВИ и гриппом, так и коронавирусом сократилась. Тем не менее, эпидпорог на Ямале превышен. Здравоохранение работает в очень напряженном режиме, кое-где число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели», — рассказала глава оперативного штаба Татьяна Бучкова, сообщается в его telegram-канале.

За последние сутки в ЯНАО коронавирусом заразились 182 человека. Крупная вспышка произошла в Ноябрьске, где заболели 47 человек. Еще 19 случаев подтвердились в Лабытнанги, 17 — в Салехарде. В Надымском районе заразились 20 жителей. В Новом Уренгое вирус подхватили 13 горожан. Всего в ЯНАО подтверждено уже 20 924 случая коронавируса, вылечились 14 657 пациентов.

Последние две недели в ЯНАО продолжался аномальный всплеск смертей, за 14 дней умерли 39 пациентов, а за все время пандемии — 146 человек. По частоте смертей Ямал занимает седьмое место в России — 27,1 случая на 100 тысяч населения. Сейчас ЯНАО с небольшим перевесом опережает Тульская область (28,5), а лидирует Санкт-Петербург (72,4).

На днях власти ЯНАО продлили карантин в округе до 1 декабря. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону масштабными ограничениями. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в регионе на время пандемии.