Жителей ЯНАО оставят на удаленке даже после пандемии COVID

Ямальские предприятия готовятся оставить работников на постоянной дистанционке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые работодатели ЯНАО оставят сотрудников на дистанционном режиме даже после окончания пандемии коронавируса. Такой сценарий допустила директор окружного департамента занятости Ольга Акинина в ходе пресс-конференции. По ее мнению, перевод ямальцев на удаленку оказался оправданным шагом.

В данный момент, как заявила Акинина, в ЯНАО дистанционно трудятся 11 тысяч человек — в основном, это работники старшего возраста. «Думаю, что эта тенденция останется. Сейчас работодатели некоторые задумываются и, возможно, часть коллектива переведут — даже не с учетом пандемии — на такой вид работы. Есть минусы и плюсы. <…> Здесь дело времени и дело в работодателе, как он примет решение», — заявила глава ведомства.

Акинина добавила, что в период пандемии на Ямале удалось избежать массового закрытия предприятий и сокращения персонала. С апреля в окружную службу занятости обратились 13 тысяч человек, которым или нашли работу, или оказали материальную поддержку. Сейчас в ЯНАО самый низки уровень безработицы в стране — 2,6%.

Во вторую волну коронавируса предприятия ЯНАО начали массово переводить сотрудников на удаленку. В частности, дистанционно начали работать местные подразделения «Газпрома», которые перевели до 40% человек на дом. До этого работников на удаленку начали переводить органы власти ЯНАО.