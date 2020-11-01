Свердловский губернатор принял решение о карантине на эту неделю

Глава региона оценивает эффективность уже принятых мер Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не будет 2 ноября обновлять указ об изменениях режима повышенной готовности, сообщил собеседник URA.RU. При этом последние полгода губернатор вносит изменения в указ №100 УГ практически каждый понедельник.

«Необходимо время для оценки эффективности уже принятых мер и проработки эффективности других возможных ограничений. Требование установить защитные шторки в такси имело более сильный резонанс, чем ожидалось», — утверждает собеседник агентства.

Технической необходимости продлять указ (губернатор регулярно меняет в нем только срок самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет), так как в действующей версии этот режим продлен до 9 ноября. В департаменте информационной политики региона URA.RU сообщили, что указы, которые уточняют нормы режима повышенной готовности, публикуются на портале правовой информации региона. На момент подготовки материала новых указов там нет.

Губернатор дважды ужесточил карантин на прошлой неделе. Сначала он запретил ресторанам и кафе работать с 23:00 до 06:00, ограничил доступ зрителей на физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях и продлил каникулы школьникам, затем распорядился установить защитные экраны в такси. Водители, работающие с основными агрегаторами такси, потребовали встречи с главой свердловского минтранса Василием Старковым. По ее итогам была достигнута договоренность о том, что водителям дадут неделю на установку защитных экранов и в это время не будут выписывать штрафы за их отсутствие.