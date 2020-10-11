Компания Рогозина потратит миллиарды на космический буксир

Специалисты «Роскосмоса» активно работают над космическим буксиром Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать космический ядерный буксир «Нуклон» для полетов к планетам Солнечной системы. На разработку аппарата потратят более четырех миллиардов рублей.

«В России намерены разработать космический ядерный буксир, который позволит совершать полеты к планетам Солнечной системы», — передает телеканал 360. Об активной работе над проектом глава госкорпорации Дмитрий Рагозин заявлял в июле.

Разработка проекта по созданию комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки потребует 4,2 миллиарда рублей, отмечается в материалах. Сейчас работники корпорации занимаются постройкой транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Комплекс для подготовки спутников планируется построить на космодроме «Восточный», ввести в эксплуатацию его хотят к 2030 году.

Ранее сообщалось, что на космодром «Восточный» поставят беспилотные трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, передает RT. Глава Роскосмоса Рогозин поддержал идею оснащать космодром беспилотными установками.