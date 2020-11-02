Настя Ивлеева готова отдать миллион рублей вслед за Моргенштерном

Всего через пару недель после того, как рэпер Моргенштерн подарил фанату Mercedes, блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что готова отдать миллион рублей случайному человеку. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
«Списки закрыты! (на участие в розыгрыше, — прим. ред.) Тех, кто успел и выполнил все условия, ждем в прямом эфире, где разыграем: 1 000 000 рублей, три новых 12 iPhone», — написала Ивлеева. Розыгрыш стартовал 2 ноября в 20:30 по московскому времени в одном из аккаунтов телеведущей.
Также Ивлеева пообещала фанатам разыграть три билета на съемки ее шоу и встречу с ней, и три чемодана косметики. Последним возможным подарком от блогерши станут два чемодана со сладостями и секретный дополнительный подарок к ним.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше нужно было подписаться на 99 аккаунтов, на которые подписана и сама Ивлеева. Также обязательно иметь открытый аккаунт.
Моргенштерн разыграл Mercedes 18 октября, это был тот самый «Новый Мерин» из трека, благодаря которому артист стал популярен. В конце июля сама Ивлеева обзавелась машиной своей мечты, Lamborghini Aventador, однако тогда поклонники посчитали это расточительством, пишет телеканал 360.
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