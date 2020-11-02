На поддержку свердловчан в пандемию выделили рекордную сумму

Свердловская область получила 9,9 млрд на борьбу с последствиями пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Свердловская область вошла в список регионов, которые получили больше всего денег на борьбу с коронакризисом. Деньги поручил выделить из федерального бюджета президент РФ Владимир Путин.

«Больше остальных перечислили в Татарстан (13,6 млрд рублей), Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловскую область (9,9 млрд)», — передает газета «Известия».

Отмечается, что всего субъектам положено 300 млрд рублей, 200 из них уже доведены до бюджетов. При этом меньше всего получили Ингушетия (27 млн), Алтай (154 млн) и республика Тыва (195 млн). Части регионов вовсе не перечислили деньги. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тюменская Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В июле в ходе доклада премьер-министр РФ оценил усилия по борьбе с пандемией в России. Как сообщил Мишустин, на поддержку самозанятых было выделено более 1,5 млрд рублей, системообразующие предприятия получили льготные кредиты на сумму 130 млрд рублей, а бизнес получил зарплатных кредитов под 0% на 93 млрд рублей. Также было выдано 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на общую сумму 205 млрд рублей. В целом поддержку получили 13 тысяч индивидуальных предпринимателей. Президентские доплаты за работу в пандемию получили более 290 тысяч врачей, еще свыше 400 тысяч медиков получили выплаты за работу с группами риска.