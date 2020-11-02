02 ноября 2020

Названо оптимальное время для сдачи теста на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Оптимальное время для тестирования — третий день после появления симптомов вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тест на коронавирус лучше всего делать на третий день после появления симптомов, в это время минимальна вероятность получить ложноотрицательный результат. К такому выводу пришли ученые из школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса.

«Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель», — приводит результаты исследования «Известия».

По информации ученых, в первые три дня после заражения почти все тесты у носителей COVID были отрицательными. На четвертый день уже треть пациентов получили положительный результат анализа. На пятый день обычно появляются первые симптомы COVID-19 — и тут уже почти две трети тестов показали правду. Еще через трое суток лишь пятая часть результатов была ложной, а далее вероятность правдивости теста начала падать.

Ранее Союз потребителей предложил компенсировать россиянам стоимость тестов на коронавирус, когда граждане сдают их в частных клиниках. Авторы инициативы утверждают, что россияне в регионах стали жаловаться на очереди на тестирование в государственных поликлиниках. Из-за долгого ожидания люди вынуждены обращаться в частные клиники, что приводит к дополнительным расходам. Идея предусматривает такую помощь уже заболевшим CoViD-19 и членам их семей. Предполагается, что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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