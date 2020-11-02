Губернатор Текслер готовит новые отставки в челябинской «ЕР»

Алексей Текслер обновит «Единую Россию» в городах и районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском региональном отделении «Единой России» начинается новая кадровая ротация. Изменения произойдут на уровне местных политсоветов в городах и районах. Такую задачу поставил губернатор, лидер челябинской «ЕР» Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор, первый замсекретаря политсовета партии Анатолий Векшин.

«Первая ротация произошла когда обновили президиум и региональный политсовет. Теперь предстоят кадровые решения по секретарям местных политсоветов, — пояснил Векшин. — До конца года такая ротация состоится». По словам вице-губернатора, будет учитываться ряд критериев. От прочих комментариев Векшин воздержался.

О каких именно критериях идет речь, URA.RU рассказал источник в «ЕР». «Будет учитываться явка на голосовании по Конституции РФ, процент за „ЕР“ на сентябрьских выборах в заксобрание региона и в местные органы самоуправления, — пояснил инсайдер. — В ряде городов и районов проходят выборы глав и участие местной „ЕР“ также будет учитываться».

В качестве примера источник привел ситуацию в Катав-Ивановском районе. Секретарь местного политсовета «ЕР», спикер райсобрания Николай Рудаков проголосовал на выборах против действующего главы Евгения Киршина. «Рудакова теперь могут лишить партийной должности», — пояснил инсайдер.

Также, по словам источника, будет учитываться рейтинг «ЕР» в отдельно взятом муниципалитете. «Если явка и процент на выборах были низкие, секретарь политсовета интригует, а рейтинг партии невысок, то секретаря будут менять. Их могут заменить действующими главами, которые уже хотят занять партийные посты, — утверждает инсайдер. — По уже имеющимся данным, можно предположить, что партийные кадры на места обновятся на треть».