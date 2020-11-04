В Кургане объяснили причины сокращения рейсов в Москву

Utair отменила 18 новых рейсов из Москвы в Курган и обратно в ноябре и декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания Utair отменила часть рейсов из Москвы в Курган и обратно из-за сезонного снижения пассажиропотока. Таким мнением поделился с URA.RU директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко. При этом он опроверг версию о том, что Utair таким образом может выражать недовольство появлением в Кургане нового конкурента, авиакомпании «Победа».

«На сегодняшний день 100%-й загрузки в связи с сезонным падением спроса ни у той, ни у другой авиакомпании нет. Поэтому Utair пользуется своим правом уменьшить количество рейсов или менять тип воздушного судна», — рассказал Коваленко. По его словам, подобные ситуации наблюдаются и в других аэропортах страны.

Коваленко также привел статистические данные, согласно которым пассажиропоток в российских аэропортах в октябре снизился примерно на треть по сравнению с сентябрем. При этом в Кургане был зафиксирован рост, но это объясняется тем, что появились новые рейсы, в регион зашла авиакомпания «Победа», цены на авиаперелеты в Москву снизились. Один из источников URA.RU, близкий к сфере перевозок, рассказал, что сезонный спад — не единственная причина отмены части рейсов. По его словам, пассажиропоток также снизился из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair отменила 18 новых рейсов из Москвы в Курган и обратно в ноябре и декабре. До этого авиакомпания отменяла часть рейсов в октябре. Источник из сферы перевозок объяснял URA.RU, что отмены рейсов могут быть выражением недовольства Utair тем, что у нее на маршруте появился конкурент — авиакомпания «Победа». В пресс-службу Utair был направлен запрос о причинах отмены рейсов, к настоящему моменту ответ на него не поступал.